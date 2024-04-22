رئيس الشعبة العامة للمخابز يعلن انخفاض أسعار الخبر السياحى (فيديو)

أعلن عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن تراجع كبير في أسعار الخبز، حيث أكد أن الأسعار الحالية أصبحت نصف ما كانت عليه سابقًا.

وأوضح غراب، في تصريحاته لبرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "ten" الفضائية، أن الرغيف الذي يزن 80 جرامًا يُباع الآن بـ150 قرشًا، بينما يُباع الرغيف الأصغر وزنًا، 25 جرامًا، بنصف جنيه.

وأشار "غراب" إلى أن سعر طن الخبز قد شهد انخفاضًا ملحوظًا من 22 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه، مما يعكس تخفيضًا بقيمة 6 آلاف جنيه، وتعهد بمزيد من التخفيضات على أسعار الخبز مع استمرار انخفاض أسعار الدقيق، مستفيدًا من بدء موسم حصاد القمح.