الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من الاتحاد الإسباني على "الهدف الملغي" لبرشلونة في الكلاسيكو

هدف برشلونة الجدلي
هدف برشلونة الجدلي

علّق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاثنين، على هدف برشلونة الجدلي خلال لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد أمس.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على غريمه برشلونة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". لمطالعة التفاصيل من هنا.

وسجل لامين جمال هدف التقدم للبارسا في الشوط الثاني، بعدما تخطت الكرة مرمى لونين لكن تقنية “الفار” ألغت الهدف وسط جدل كبير.

وقال الاتحاد الإسباني اليوم:“ليس هناك دلّيل أن الكرة دخلت بكامل محيطها، والحارس لونين أخفى اللقطة عن الكاميرا”.

جاءت أهداف برشلونة من توقيع كل من أندرياس كريستنسن وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 6 و69 من زمن اللقاء.

بينما جاءت أهداف ريال مدريد من فينيسيسوس جونيور في الدقيقة 18، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 73، قبل أن يُضيف جود بيلينجهام الهدف الثالث والقاتل في الدقيقة 90+1 من زمن اللقاء.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة، أي بفارق 11 نقطة كاملة.

الاتحاد الإسباني برشلونة الكلاسيكو ريال مدريد لامين جمال

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