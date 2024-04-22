عضو "إفريقية النواب" تهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وأكدت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء غالية وعزيزة علي قلوب المصريين والعرب جميعاً، وستظل دوما وأبداً فخراً للشعب المصري العظيم، ذكري قدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، والحفاظ علي أرضه وعرضه وكرامته، فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وطننا الحبيب.

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن سيناء الحبيبة، تشهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنمية شاملة ومشروعات كبري غير مسبوقة في تاريخها، وذلك بعد نجاح الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة في مواجهة الإرهاب وإحباط مخططات ومساعى قوى الشر والظلام للنيل من أرضنا وعرضنا، لافتة إلى أن هذا النصر ‏العظيم، ما كان ليتحقق لولا رفض المصريين تلك المخططات العدائية، ولولا إصرار وعزيمة الشعب والجيش معاً لتتحقق أعظم الانتصارات.

وأكدت نائبة “حماة الوطن” أن هذه الذكرى ستظل يومًا فارقًا فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، الذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، التى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار، ومن ثم جهود الدبلوماسية وسعيها للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها حتى تمت استعادة كل شبر من أرضنا.

ووجهت نيفين حمدي، تحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة، كما وجهت تحية شكر وتقدير لكل أم وزوجة وأب وابن وطفل فقد بطل من أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن تراب وطنه وعرضه وأرضه، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية علي مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالتقدم والازدهار والرخاء والأمن والآمان.