الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: فلنرفع الصوت عاليا معا مطالبين بوقف الحرب حقنا للدماء

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدا حقوقيا بريطانيا ضم عددا من دعاة السلام ومناصري القضية الفلسطينية، وهم من مختلف الأديان والخلفيات الثقافية وقد أتوا إلى مدينة القدس وهم حاملين شعار لا للحرب ونعم للسلام.

واستهل الوفد زيارته للقدس بلقاء المطران الذي استقبلهم في كنيسة القيامة، مرحبا بزيارتهم ومشيدا بمواقفهم وشاكرا إياهم على مشاعرهم النبيلة ومطالبتهم بأن تتوقف الحرب وأن ينعم شعبنا بسلام طال انتظاره.

 كلنا دعاة سلام وكلنا نصلي من أجل السلام

وقال المطران عطا الله حنا، إننا كلنا دعاة سلام وكلنا نصلي من أجل السلام ولا نريد الحروب ونرفض ثقافة الموت والقتل والدمار والخراب وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في هذه الأوقات الأليمة إنما هي جريمة مروعة بحق الإنسانية فلا يعقل أن تستمر هذه الحرب والتي يدفع فاتورتها المدنيين وخاصة شريحة الأطفال.

وأضاف يسعدنا أن نستقبلكم في مدينة القدس ونحن في الأيام، التي فيها نستعد لاستقبال أسبوع الآلام وعيد القيامة مع صلواتنا وأدعيتنا من أجل أن تتوقف الحرب وأن تسود العدالة في أرضنا المقدسة هذه العدالة المغيبة منذ عقود.
مدينة القدس هي مدينة السلام أو هكذا من المفترض أن تكون وهي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولكن الاحتلال حولها إلى مدينة فيها الكراهية والعنصرية واستهداف الشعب الفلسطيني ومقدساته وعراقة وجوده في هذه البقعة المباركة من العالم.

يجب أن نكثف من نداءاتنا ومطالبتنا بأن يتوقف العدوان 

وقال إننا يجب أن نكثف من نداءاتنا ومطالباتنا بأن يتوقف العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار، فالشعب الفلسطيني يحق له أن يعيش بحرية وسلام في وطنه مثل باقي شعوب العالم، وقد رافق الوفد في جولة داخل القدس القديمة مجيبا على عدد من الأسئلة والاستفسارات ومبرزا ما يتعرض له المقدسيون.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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