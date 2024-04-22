منتخب مصر يحصد ذهبية البطولتين العربية والإفريقية للترايثلون بالغردقة
فاز منتخب مصر للرجال والسيدات للترايثلون بلقب البطولتين العربية والإفريقية للترايثلون التي أقيمت في الفترة من 18 وحتى 21 أبريل الجاري بمدينة الغردقة وجاءت حصيلة الميداليات منتخب مصر رجال وسيدات على النحو التالي:
حصل اللاعب سيف اسماعيل علي المركز الرابع تحت 23 سنة و المركز السابع في سباق النخبة من ضمن البطولات التأهيلية لأولمبياد باريس 2024
حصل اللاعب مهند الشافعي على المركز العاشر في سباق النخبة
فازت اللاعبة رحمة أحمد علي المركز الثاني لمرحلة تحت 23 سنة والمركز الرابع لسباق النخبة في البطولة الأفريقية
حصلت اللاعبة لي لي حاتم علي المركز الثالث لمرحلة تحت 23 سنة والمركز الخامس في سباق النخبة للبطولة الأفريقية
حصل إسلام حمدي سعيد ابو زيد لاعب المنتخب المصري على المركز الأول في البطولة الأفريقية لفئة ذوي الهمم
حصل إبراهيم حافظ لاعب المنتخب المصري على المركز الأول في البطولة الأفريقية لفئة ذوي الهمم
فوز إسلام محمد علي أبو زيد على المركز الثاني في البطولة الأفريقية لفئة ذوي الهمم
فوز هيثم عادل لاعب بالمركز الثالث في البطولة الأفريقية لفئة ذوى الهمم
حصل منتخب مصر علي المركز الثالث في البطولة الأفريقية في سباق التتابع المختلط المكون من
اللاعب مروان حاتم
اللاعب محمد عمرو
اللاعبة شهد وليد
اللاعبة جودي فتحي
سباق الشباب
فوز محمد عمرو بالمركز الأول عربيا والثاني أفريقيًا
فوز مروان باسم بالمركز الثاني عربياً والثالث أفريقيًا
حصول إبراهيم محمود على المركز الثالث عربيا والرابع أفريقيًا
سباق الشابات
فوز اللاعبة نور الشابوري بالمركز الأول عربيا والثالث أفريقيا
حصول مرام دويدار على المركز الثاني عربيا والخامس أفريقيا
سما مصطفى تحصل على المركز الثالث عربياً
مرحلة 15 سنة
فاز ياسين محمود بالمركز الأول عربيا والثاني أفريقيا
وأدهم بشر بالمركز الثاني عربيا والثالث أفريقيا
ومهند هشام بالمركز الثالث عربياً والرابع أفريقيا.
بهذه النتائج حصد منتخب مصر للرجال والسيدات، لقبي البطولة العربية والإفريقية للترايثلون بعد منافسة شرسة من 30 دولة وبمشاركة 550 لاعبا ولاعبة.