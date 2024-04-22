منتخب مصر يحصد ذهبية البطولتين العربية والإفريقية للترايثلون بالغردقة

فاز منتخب مصر للرجال والسيدات للترايثلون بلقب البطولتين العربية والإفريقية للترايثلون التي أقيمت في الفترة من 18 وحتى 21 أبريل الجاري بمدينة الغردقة وجاءت حصيلة الميداليات منتخب مصر رجال وسيدات على النحو التالي:

سباقات الترايثلون

حصل اللاعب سيف اسماعيل علي المركز الرابع تحت 23 سنة و المركز السابع في سباق النخبة من ضمن البطولات التأهيلية لأولمبياد باريس 2024

حصل اللاعب مهند الشافعي على المركز العاشر في سباق النخبة

فازت اللاعبة رحمة أحمد علي المركز الثاني لمرحلة تحت 23 سنة والمركز الرابع لسباق النخبة في البطولة الأفريقية

حصلت اللاعبة لي لي حاتم علي المركز الثالث لمرحلة تحت 23 سنة والمركز الخامس في سباق النخبة للبطولة الأفريقية

حصل إسلام حمدي سعيد ابو زيد لاعب المنتخب المصري على المركز الأول في البطولة الأفريقية لفئة ذوي الهمم

حصل إبراهيم حافظ لاعب المنتخب المصري على المركز الأول في البطولة الأفريقية لفئة ذوي الهمم

فوز إسلام محمد علي أبو زيد على المركز الثاني في البطولة الأفريقية لفئة ذوي الهمم

فوز هيثم عادل لاعب بالمركز الثالث في البطولة الأفريقية لفئة ذوى الهمم

حصل منتخب مصر علي المركز الثالث في البطولة الأفريقية في سباق التتابع المختلط المكون من

اللاعب مروان حاتم

اللاعب محمد عمرو

اللاعبة شهد وليد

اللاعبة جودي فتحي

سباق الشباب

فوز محمد عمرو بالمركز الأول عربيا والثاني أفريقيًا

فوز مروان باسم بالمركز الثاني عربياً والثالث أفريقيًا

حصول إبراهيم محمود على المركز الثالث عربيا والرابع أفريقيًا

سباق الشابات

فوز اللاعبة نور الشابوري بالمركز الأول عربيا والثالث أفريقيا

حصول مرام دويدار على المركز الثاني عربيا والخامس أفريقيا

سما مصطفى تحصل على المركز الثالث عربياً

مرحلة 15 سنة

فاز ياسين محمود بالمركز الأول عربيا والثاني أفريقيا

وأدهم بشر بالمركز الثاني عربيا والثالث أفريقيا

ومهند هشام بالمركز الثالث عربياً والرابع أفريقيا.

بهذه النتائج حصد منتخب مصر للرجال والسيدات، لقبي البطولة العربية والإفريقية للترايثلون بعد منافسة شرسة من 30 دولة وبمشاركة 550 لاعبا ولاعبة.