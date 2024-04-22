الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يحصد ذهبية البطولتين العربية والإفريقية للترايثلون بالغردقة

البطولة
البطولة

فاز منتخب مصر للرجال والسيدات للترايثلون بلقب  البطولتين العربية والإفريقية للترايثلون التي أقيمت في الفترة من 18 وحتى 21 أبريل الجاري بمدينة الغردقة  وجاءت حصيلة الميداليات منتخب مصر رجال وسيدات  على النحو التالي:

سباقات الترايثلون

حصل اللاعب سيف اسماعيل علي المركز الرابع تحت 23 سنة و المركز السابع في سباق النخبة من ضمن البطولات التأهيلية لأولمبياد باريس 2024
حصل اللاعب مهند الشافعي على المركز العاشر في سباق النخبة
فازت  اللاعبة رحمة أحمد علي المركز الثاني لمرحلة تحت 23 سنة والمركز الرابع لسباق النخبة  في البطولة الأفريقية
حصلت اللاعبة لي لي حاتم علي المركز الثالث لمرحلة تحت 23 سنة والمركز الخامس في سباق النخبة للبطولة الأفريقية
حصل إسلام حمدي سعيد ابو زيد لاعب المنتخب المصري على المركز الأول في البطولة الأفريقية لفئة ذوي الهمم
حصل  إبراهيم حافظ لاعب المنتخب المصري على المركز الأول في البطولة الأفريقية لفئة ذوي الهمم
فوز إسلام محمد علي أبو  زيد  على المركز الثاني في البطولة الأفريقية لفئة ذوي الهمم
فوز هيثم عادل  لاعب بالمركز الثالث في البطولة الأفريقية لفئة ذوى الهمم
حصل منتخب مصر علي المركز الثالث في البطولة  الأفريقية في سباق التتابع المختلط المكون من
اللاعب مروان حاتم 
اللاعب محمد عمرو
اللاعبة شهد وليد
اللاعبة جودي فتحي

سباق الشباب

فوز محمد عمرو بالمركز الأول عربيا والثاني أفريقيًا
فوز مروان باسم بالمركز الثاني عربياً والثالث أفريقيًا
حصول إبراهيم محمود على المركز الثالث عربيا والرابع أفريقيًا

سباق الشابات
فوز اللاعبة نور الشابوري بالمركز الأول عربيا والثالث أفريقيا 
حصول مرام دويدار على  المركز الثاني عربيا والخامس أفريقيا 
سما مصطفى تحصل على  المركز الثالث عربياً

مرحلة 15 سنة 
فاز ياسين محمود بالمركز الأول عربيا والثاني أفريقيا 
وأدهم بشر بالمركز الثاني عربيا والثالث أفريقيا 
ومهند هشام بالمركز الثالث عربياً والرابع أفريقيا.

بهذه النتائج حصد منتخب مصر للرجال والسيدات، لقبي البطولة العربية والإفريقية للترايثلون بعد منافسة شرسة من 30 دولة وبمشاركة 550 لاعبا ولاعبة.

والإفريقية للترايثلون منتخب مصر للرجال والسيدات منتخب مصر للرجال والسيدات للترايثلون منتخب مصر للرجال والسيدات للترايثلون بلقب البطولتين العربية اللاعبة نور الشابورى

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