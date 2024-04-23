الثلاثاء 23 أبريل 2024
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التفاصيل الكاملة.. ما هو تورم الجلد وكيف يؤثر علينا؟

تورم الجلد
تورم الجلد

 

 

يُعتبر تورم الجلد طبيعيًا إذا قمت بسحبه كجزء من اختبار تورم الجلد وسرعان ما يعود إلى ما كان عليه، وهناك بعض العوامل مثل الجفاف والإرهاق الحراري يمكن أن تؤدي إلى تخييم الجلد، وهي علامة على انخفاض تورمه .

 

ما الذي يؤثر على تورم الجلد؟

حسب ما ذكر في موقع "هيلث"، يعاني الشخص من تورم غير طبيعي أو انخفاض في الجلد إذا لم يعود إلى مكانه عند سحبه وترك خيمة على الجلد، يمكن أن يحدث تخييم الجلد لعدة أسباب، بما في ذلك:

انخفاض تناول السوائل

السكري

الإسهال أو القيء

فقدان الوزن الشديد

الإنهاك الحراري  

عندما يتعرض الشخص لسخونة زائدة بعد قضاء بعض الوقت في درجات حرارة مرتفعة ونقص السوائل في الجسم

الجفاف 

يحدث الجفاف عندما تفقد كمية من السوائل من جسمك أكبر مما يمكنك تجديده. بخلاف نقص مرونة الجلد، قد تشمل علامات الجفاف ما يلي:

البول أصفر داكن

انخفاض أو قلة التبول

الدوخة أو الدوار

الفم الجاف أو اللزج

بشرة جافة وباردة

الصداع

التهيج أو الارتباك

تشنجات العضلات

التنفس السريع أو ضربات القلب

الصدمة - نقص تدفق الدم الكافي في جميع أنحاء الجسم

العيون الغارقة

عطش

فقدان الوعي أو الهذيان

تجدر الإشارة إلى أن جفاف الجلد مع انخفاض تورمه يعد أحد علامات الجفاف الشديدة، اطلب العناية الطبية في أقرب وقت ممكن إذا كان لديك هذا أو أعراض أخرى تشير إلى أنك تعاني من الترطيب الشديد.

 

ما هو اختبار تورم الجلد؟

يقيس اختبار قرصة الجلد مرونة الجلد، أو قدرته على التمدد والارتداد مرة أخرى ويمكنه أيضًا تقييم الجفاف.

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