الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

سنة أولى مامي.. علامات مهمة لنمو الرضيع تظهر من شهر حتى 5 شهور

الرضيع
الرضيع

 

 

خلال مراحل النمو الأولى للطفل لا تعلم كثيرات من الأمهات خاصة اللاتى فى سنة اولى أمومة التفاصيل الكاملة عن مراحل نمو مولودها وما أبرز التأثيرات الخاصة به منذ أول شهر على ميلاده وما يحدث خلال الأشهر المقبلة.

 

خلال الشهر الاول يظهر على الطفل مجموعة من التفاصيل منها:

 الهوية المفضلة : وتتمثل في النظر إلي أى شباك موجود فى الغرفة دون إبداء أى تأثيرات، فأغلب الأطفال فى عمر شهر يفعلون بذلك.

 حالته الخاصة: الصمت وعدم الضحك.

كيف يتواصل مع الآخرين: من خلال عينه فقط دون إبداء أى أصوات.

النشاط المفضل: الرضاعة.

الوزن: من 3.5 كيلو إلي 4.30   كيلو.

طوله: 54.61 سم.

 

أما عن الشهر الثاني:

الهوية المفضلة : تتمثل في القفز من على السرير أو أى مكان تتركيه فيه.

 الحالة الخاصة: حركات بفمه غير مفهومة.

كيف يتواصل مع الآخرين: لا يتواصل فأغلب الوقت يسيطر عليه النوم فى أى مكان.

الوزن: من 6 إلي 7 كيلو 

طوله: 58 سم.

 

 الشهر الثالث:

الهوية المفضلة: تتمثل في الضحك أغلب الوقت 

 الحالة الخاصة: أكل الأيدى.

كيف يتواصل مع الآخرين:  من خلال الإبتسامة

الوزن: من 7 إلي 7.30 كيلو 

طوله: 61 سم.

الشهر الرابع :

الهوية المفضلة : تناول أى شيء في يد أى أحد.

 الحالة الخاصة: التنطيط والرغبة فى اللعب.

كيف يتواصل مع الآخرين:  من خلال الضحك.

الوزن: من 7 إلي 8 كيلو 

طوله: 64 سم.

 

عن الشهر الخامس  :

الهوية المفضلة: خروج الماء من الفم.

 الحالة الخاصة به: التنطيط وتناول أصابع الرجل.

كيف يتواصل مع الآخرين:  من خلال الضحك.

الوزن: 9كيلو 

طوله: 66 سم.

 

 

 

 

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