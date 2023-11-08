الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إطلاق مبادرة صحة الأجنة الثلاثاء المقبل

مبادرة صحة الأجنة
مبادرة صحة الأجنة

تطلق مستشفى وادى النيل بالتعاون مع ووزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، يوم الثلاثاء المقبل، مبادرة صحة الاجنة تحت شعار "أمومة بصحة ومواليد بعافية خالية من المرض"، وذلك على هامش مؤتمر صحة الأجنة.
تستهدف مبادرة صحة الاجنة؛ اطلاق مسح صحى على مستوى الجمهورية من خلال وزارة الصحة والسكان للكشف المبكر عن المشكلات الصحية التى تواجه نمو الاجنة وكيفية مواجهتها من خلال اتباع أحدث الأدلة الاسترشادية لضمان حمل سليم ومواليد خالية من الامراض المزمنة.

حملة توعية للسيدات الحوامل

كما يشهد مؤتمر صحة الأجنة، تدشين برنامج تدريب من خلال مستشفى وادى النيل يستهدف أطباء النساء والتوليد على احدث البروتوكلات العلاجية لقضاء فترة حمل أمنة بما يؤمن صحة الاجنة، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعية تستهدف السيدات الحوامل وحديثى الزواج اللاتى يخططن للحمل.

مبادرة "الألف يوم الذهبية" تكشف تأثير الضغوط النفسية على صحة الأم والجنين


 

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خدمات صحة الأم والجنين ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

يعقد المؤتمر بحضور الدكتور حازم خميس مدير عام مستشفى وادى النيل، الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية، الدكتورة أميمة ادريس استاذ النساء والتوليد بكلية الطب قصر العينى، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وبحضور ومشاركة كبار الشخصيات بالمؤتمر بينهم السفير البريطانى فى مصر، والدكتور تامرعصام رئيس هيئة الدواء المصرى، واللواء طبيب بهاء زيدان ورئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتورة نعيمة القصير الممثل الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية.

صحة الأجنة وادي النيل الصحة نمو الاجنة الأدلة الاسترشادية الأمراض المزمنة

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