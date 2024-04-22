الزراعة: المركزية لفحص واعتماد التقاوى تتابع العمل فى حقول إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية

تابعت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي في وزارة الزراعة العمل في حقول تقاوي المحاصيل الاستراتيجية المتعاقد عليها لإنتاج تقاوي الإكثار للجهات الحكومية والشركات، وذلك من خلال متابعة التقدير المبدئي لمحصول القمح والحصاد لحقول إكثار تقاوي القمح في جميع محافظات الجمهورية. يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخصوص متابعة تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد في مواقع العمل.

وأوضح الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أن عدة لجان على مستوى الجمهورية قامت بالمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوي الإكثار للجهات الحكومية والشركات، من أجل عمل التقدير المبدئي لمحصول القمح والفول البلدي المتعاقد عليها لإنتاج تقاوي الإكثار، وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للفلاح، بالإضافة إلى الاطمئنان على تقاوي أصناف القطن التي يتم تجهيزها لوجه بحري، وكذلك تقاوي الأرز والذرة الشامية، وسيستمر العمل خلال الفترة القادمة على نفس الوتيرة بهدف تحقيق الصالح العام.

وأشار "عضام" إلى أن لجان المتابعة والمرور ستستمر على مستوى الجمهورية لمتابعة حقول الإكثار وإنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية، وإزالة أي معوقات تعوق سير العمل وحلها فورًا تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن.