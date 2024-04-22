عامل يحتجز فتاة فى شقته ويعاشرها 6 أشهر.. ما القصة؟

أقدم عامل "دي جي" بالأفراح بمحافظة كفر الشيخ على ارتكاب كارثة حقيقية في حق نفسه قادته في النهاية إلى حبل المشنقة، بعدما قاده شيطانه إلى استدراج طفلة 14 سنة داخل محل سكنه، بعد أن أوهمها بالحب والزواج.

لكن الغدر كان بداخله وقرر الانتقام منها واحتجازها لمدة ستة أشهر وتعدى عليها جنسيًا وعذبها بدنيًا بعد رفض أهلها الموافقة على زواجهما لصغر سنها، فدبر وخطط لجريمته واعتقد أنها ستمر مرور الكرام، لكن القضاء قرر أخد حق الطفلة منه والحكم عليه بالإعدام شنقًا ليكون عبرة لغيره.

الكشف الطبي

بعد توقيع الكشف الطبي عليها تبين التعدي عليها جنسيًا فضلًا عن كونها قاصر أقل من 18 سنة.

وحكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفرالشيخ، وبإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا للمهتم بخطف طالبة قاصر واحتجازها بمسكنه بزعم الزواج منها مستغلًا صغر سنها والتعدى عليها، في القضية رقم 34616 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3413 لسنة 2023 كلي كفرالشيخ.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أقوال المجني عليها، التي قالت إن عمرها، 16 سنة، وهي طالبة بالصف الثاني الثانوي الصناعي، وأنه إثر علاقة عاطفية بينها والمتهم، تقدم لأهليتها لخطبتها، إلا أنهم رفضوا لصغر سنها، فاستدرجها لمسكنه بزعم الزواج منها، واحتجزها حوالي 4 أشهر تقريبًا، وخلال تلك الفترة تعدى عليها مستغلاً ضعفها ووحدتها وصغر سنها.

وقال والد المجني عليها، إنه بعد تغيب ابنته عن منزل الأسرة أبلغ الشرطة، حتى عادت وأخبرته بالواقعة.

وفي تحريات المقدم أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ أكد صحة اقتراف المتهم الواقعة، وفي التحقيقات اعترف المتهم بأن المجني عليها كانت محتجزة لديه بمسكنه لمدة من خمسة لستة أشهر، وعلمه بأن المجني عليها لم تبلغ 18 سنة، وفي التحقيقات تأكدت النيابة العامة بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي من حدوث الواقعة، وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق.