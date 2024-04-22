الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز

سياسي

أيمن عقيل: تمكين المجتمع المدنى يمثل ضمانة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدورة التدريبية "لجنة حقوق الطفل: آليات العمل والمشاركة"، وحضر الدورة التدريبية مجموعة من المنظمات والشخصيات المتخصصة في حقوق الأطفال. 

وشهدت الدورة التدريبية تعريفًا بمواد اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى تناول البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية، وهى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بالإضافة إلى البروتوكول المتعلق بإجراءات الشكاوى.

وتهدف الدورة التدريبية إلى توعية المتدربين بوظائف لجنة حقوق الطفل وآليات عملها، وشرح كيفية مشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال لجنة حقوق الطفل وتزويدهم بمهارات كتابة التقارير المقدمة إلى لجان المعاهدات، مع التركيز على التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل، كما اختتمت مؤسسة ماعت الدورة التدريبية بنموذج محاكاة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال لجنة حقوق الطفل. وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار سعي مؤسسة ماعت إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز التعريف بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز قدرة هذه المنظمات للانخراط في أعمال لجان المعاهدات بالأمم المتحدة.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار أنشطة تحالف منظمات المجتمع المدني المصرية، من أجل الاستعراض الدوري الشامل، وفي هذا السياق أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن استمرار أنشطة التحالف والعمل على ملف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان التعاقدية منها وغير التعاقدية يأتي في إطار دعم منظمات المجتمع المدني وتمكينها، ويمثل ضمانة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

مؤسسة ماعت للسلام لجنة حقوق الطفل العمل والمشاركة منظمات المجتمع المدني إجراءات الشكاوى

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