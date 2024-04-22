يوجا الوجه.. سر شبابك الدائم وإشراقة بشرتك

تعتبر يوجا الوجه من أكثر الأمور التى تهم عدد كبير من الأفراد ولا يعلم معظمنا ما هي أبرز فوائد يوجا الوجه، ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن يوجا الوجه وأبرز فوائدها وكيفية القيام بها، وذلك وفقا لما جاء في موقع “هيلث”.

تعزيز الدورة الدموية

يمكن أن يساعد النقر على الوجه بلطف على تحسين الدورة الدموية، وابدأ بوضع أطراف أصابعك على جبهتك والنقر على الجلد برفق. استمر في النقر على وجهك حتى تصل إلى فكك.

تقليل الألغاد

الألغاد هى الجلد المترهل حول خط الفك.

جرب تمرين يوغا الوجه هذا لشد هذه المنطقة من خلال تلك الطريقة:

قم بتشكيل قبضة بيد واحدة وضعها على الجزء الخارجي من فكك

أدر رأسك نحو رأسك الأول حتى تشعر بتمدد في رقبتك، واضغط بلطف على فكك في قبضة يدك.

حافظ على هذا الوضع لمدة 30 ثانية تقريبًا قبل تحريك رأسك برفق إلى وضع البداية، كرر على الجانب المقابل.

تقليل إجهاد العين

قد تصاب بإجهاد العين إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في النظر إلى الشاشات.

إليك تمرين يوغا للوجه يمكنه تحسين مظهر عينيك:

ضع إصبعك بلطف على الزاوية الداخلية لعينيك ثم اضغط لأسفل، واستمر لمدة 30 ثانية تقريبًا.

حرك إصبعك في دوائر لمدة 30 ثانية

كرر هذه الحركة الدائرية في الاتجاه المعاكس

استرخي وجهك

وضعية الأسد هي تمرين يوغا للوجه يمكنه التخلص من التوتر وإرخاء عضلات الوجه، هيريس كيفية القيام بذلك:

اجلس على الكرسي وضع يديك على ركبتيك

استنشق بعمق من خلال أنفك ثم افتح فمك وأخرج لسانك

مد لسانك نحو ذقنك، اصنع صوت "آه" أثناء الزفير من خلال فمك

استرخي وجهك

كرر حوالي خمس إلى سبع مرات

تنعيم الحواجب

قد يكون من الصعب تمرين العضلات الصغيرة في جبهتك، لكن قد تتمكن من تنعيم حواجبك، يستهدف هذا التمرين العضلة الجبهية، أو العضلة الكبيرة الموجودة في منتصف جبهتك

ضع أطراف أصابعك على العضلة الأمامية، بحيث تواجهها نحو الداخل. تطبيق ضغط لطيف على الجلد.

حرك أطراف أصابعك ببطء نحو صدغيك ثم حررها

استمر في هذه الحركة لمدة 30 ثانية تقريبًا