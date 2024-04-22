زكي عباس: قانون التأمين الموحد يعزز الحماية المالية للمواطنين

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون التأمين الموحد، يستهدف تعزيز الحماية المالية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة وضمان تحقيق الرفاهية لهم.

وأوضح النائب زكي عباس، أن قانون التأمين الموحد يسهم في توفير فرصة للمواطنين للحصول على تغطية تأمينية شاملة وموحدة، تشمل الرعاية الصحية، والتأمين على السيارات، والتأمين على الممتلكات، والمزيد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التأمين الموحد خطوة مهمة للمواطنين لضمان حصولهم حماية تأمينية موحدة وفعالة، مما يعزز الاستقرار المالي للأفراد والأسر على المدى الطويل.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن القانون سيوفر للمواطنين الحماية المالية ضد المخاطر المتعددة التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، سواء كانت صحية أو مادية أو غيرها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن التأمين الموحد سيسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في سوق التأمين، وتحفيز الابتكار والتنافسية بين شركات التأمين.

وأضاف النائب زكي عباس، أن هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي كبير على حياة المواطنين وسيسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

يشار إلى أن وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

مشروع قانون التأمين الموحد

على صعيد أخر وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس والتي عقدت بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.

ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.