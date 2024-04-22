الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعدما وافق من حيث المبدأ في جلسة الأمس.

وخلال الجلسة العامة أمس، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون التأمين الموحد يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد

وأوضح "فريد" أنه مشروع شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، موضحًا أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني.

وأشار إلى أنه توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس النواب لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستمع المجلس خلال جلستة العامة اليوم الي  البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد حيث من المقرر أن يلقي وزير المالية الدكتورة محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025.

قانون التأمين إصدار قانون التأمين الموحد مشروع قانون التامين الموحد المستشار الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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