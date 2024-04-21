الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس الشيوخ يستقبل وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بـ"الأعلى للثقافة"

جريدة الدستور

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي.

في بداية اللقاء، رحب المستشار "عبدالرازق" بأعضاء اللجنة التي تضم في تشكيلها رموزًا وطنية وقانونية رفيعة، مؤكدًا أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في بناء الوطن.

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وشدد المستشار "عبدالرازق" على حرص مجلس الشيوخ على مناقشة وفتح ملفات القضايا التي تهم المواطن وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات.

واقترح "عبدالرازق" تدريس أبرز المبادئ القانونية والقواعد الدستورية بشكل مبسط في الجامعات والمدارس، مشيدًا بدور وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة في نشر ودعم الثقافة القانونية والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري.

من جانبه أشاد المستشار الدكتور خالد القاضي بدور مجلس الشيوخ الذي عاد بقوة للحياة التشريعية والقانونية، ويضم في عضويته قامات في مختلف المجالات، كما تقدم بالشكر لرئيس المجلس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأضاف "القاضي" أن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان تتمثل مهمتها الأساسية في التعريف بثقافة القانون ونشر الوعي المجتمعي بالمواطنة وحقوق الإنسان وبناء وعي وقدرات فئات المجتمع المختلفة، خاصة في ظل التحديات التي نمر بها.

وشدد "القاضي" على أهمية التعاون مع المجالس البرلمانية والهيئات القضائية والمجالس الوطنية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

وقد حضر اللقاء من مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبوشقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس.

وحضر اللقاء من أعضاء اللجنة السفيرة مشيرة خطاب رئيس  المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز القبطي الأرثوذكسي، والدكتور عمرو الورداني مدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

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