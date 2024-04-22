مصادرة 1350 كيلو رنجة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالتنسبق مع مديرية التموين، على 1350 كيلو أسماك مدخنة "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مصنعين اثنين لإنتاج الأسماك المدخنة بكفرالزيات وطنطا، قبل طرحها لبيعها لجمهور المواطنين فى مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع أعياد الربيع.

لجان تفتيشية

كان الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجانًا تفتيشية بالمراكز المذكورة، من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وتم رصد 1350 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنعين اثنين لإنتاج الأسماك المدخنة بكفرالزيات وطنطا.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.