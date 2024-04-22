الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مفوض عام الأونروا يعلق على مجزرة نور شمس بالضفة الغربية

الأونروا
الأونروا

قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بما في ذلك مخيمات اللاجئين في فلسطين.

وأوضح لازاريني، عبر حسابة على منصة إكس، أن العملية الأخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم نور شمس، تسببت في خسائر في الأرواح، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في منازل السكان والخدمات العامة.

وأضاف أنه قُتل مئات الأشخاص، من بينهم ما لا يقل عن 112 طفلًا فلسطينيًا، في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وأشار مفوض عام الأونروا، إلى أن القيود المفروضة على الوكالة وعنف المستوطنين الإسرائيليين تعيق وصول الناس إلى الوظائف وسبل العيش وتفرض حالة من الخوف المستمر.

وقال لازاريني: "لقد حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعالجة الصراع الأطول أمدًا من خلال الوسائل السياسية الالتزام الحقيقي بالسلام".

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات مسلحة داخل مخيم بلاطة بعد اقتحام قوات الاحتلال

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يقصف مخيم المغازى وبلدة المغراقة وسط قطاع غزة

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى