الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. قبول استقالة محمد عودة من تدريب "الذئاب"

محمد عودة
محمد عودة

أعلن المقاولون العرب، الأحد، قبول استقالة محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وعدم استمراره في مهمته.

ووجّه المقاولون العرب الشكر لـ محمد عودة على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وخاض محمد عودة مع فريق المقاولون العرب 8 مباريات بالدوري، حيث حقق انتصار وحيد وخسر 6 مباريات وتعادل في مواجهتين.

وسجل فريق المقاولون العرب تحت قيادته في الولاية الرابعة، 5 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفًا محققًا 5 نقاط فقط في بطولة الدوري.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

وجاء بيان المقاولون العرب على النحو الآتي:

"يعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، قبول اعتذار الكابتن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم الاستمرار في منصبه.

ويوجه مجلس إدارة المقاولون العرب، الشكر إلى الكابتن محمد عودة، على الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق عمل فيها بجهد وإخلاص، رغم غياب التوفيق في الكثير من المباريات، إلا أنه يبقى أحد أبناء النادي المخلصين.

ويعلن مجلس إدارة النادي، خلال ساعات عن المدير الفني الجديد من أجل تولي مهمة قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال محمد عودة، في بيان اعتذاره إن نادي المقاولون العرب مؤسسة عريقة في منظومة كرة القدم المصرية طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية متوجها بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب، بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم".

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