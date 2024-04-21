محافظ الغربية: تسوية طريق السنطة البلد وتمهيده وردم حفر الغاز

تابع د.طارق رحمي، محافظ الغربية، استكمال أعمال وضع طبقة من التربة من أجل تسوية طريق السنطة البلد وتمهيده وردم حفر الغاز لسهولة الحركة المرورية بطول 1 كم وعرض 6 م، مؤكدًا أن المحافظة تقوم برصف عدد من الشوارع والطرق التي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة، مشددًا على ضرورة العمل بالتوازى بالشوارع لإنهاء الأعمال المقررة مع التأكيد على الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة؛ حفاظًا على الصالح العام مع ضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف وتذليل العقبات أولًا بأول.

محافظ الغربية يتفقد أعمال توريد واستلام القمح خلال زيارته المفاجئة لشونة محلة أبو علي وشونة سمنود المركزية

وقال محافظ الغربية خلال جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة والتي بدأت من 15/4/2024، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالصوامع والشون للاطمئنان على تذليل العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة؛ حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وبدأت الجولة بتفقد محافظ الغربية، عملية تسليم الأقماح، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالمحلة، منها شونة الفاخر بمحلة أبو علي بسعة تخزينية تصل إلى 9600 طن وفي سمنود تفقد المحافظ مركز التجميع المركزي بسمنود والذي تبلغ سعته التخزينية 6000طن حيث اطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.