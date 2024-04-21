نادية شكرى تروى موقفًا غير متوقع للراحل أحمد زكى

روت الفنانة نادية شكري، موقفًا غير متوقع صدر من الفنان الراحل أحمد زكي، خلف كواليس مسرحية "العيال كبرت"، والتي شاركا فيها وعرضت عام 1979.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، إن "زكي" كان زميلها في معهد الفنون المسرحية، كما كان صديقًا مقربًا من طليقها الفنان الراحل سامي العدل.

وأشارت إلى أنها فوجئت بدخول "زكي" عليها الغرفة أثناء جلوسها أمام المرآة لوضع المكياج قبل العرض، ثم وضع يده على كتفها ونظر إليها في المرآة وسألها عن حالها.