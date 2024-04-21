بجوائز يصل مجموعها إلى 35 ألف.. إعلان جائزة رجائي عطية التشجيعية لشباب المحامين

أعلنت رابطة محبي رجائي عطية للفكر والدراسات القانونية، بالتعاون مع مجموعة سعودي القانونية عن فتح باب التقدم لجائزة رجائي عطية التشجيعية؛ والتي ستمنح سنويًا للمبدعين من شباب المحامين.

وتصل قيمة الجائزة إلى 20 ألف جنيه للمستوى الأول و10 آلاف للثاني و5 آلاف للثالث، ويتاح التقدم للجائزة حتى نهاية شهر مايو 2024.

موضوع البحث

ويتم اختيار موضوع البحث من بين 3 موضوعات أولها المسئولية الجنائية للمتاجر الإلكترونية والمسوقين عبر التطبيقات الالكترونية، عن بيع وتسويق السلع المغشوشة والمقلدة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ثم موضوع تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين الأجنبية في مصر في ضوء القانون والمعاهدات الدولية، والتطبيقات القضائية، وأخيرا حضانة ورؤية الصغار بين الفقه والقانون والتطبيقات القضائية.

ويشترط في المتقدم للجائزة أن يكون من المحامين المشتغلين المقيدين بجداول نقابة المحامين، وألا تزيد درجة قيد المتقدم عن الاستئناف وألا يزيد عمره في تاريخ غلق باب التقدم على أربعين عامًا.

كما يشترط أن تكون المادة المقدمة إضافة متميزة واثراء للمكتبة القانونية في الموضوع محل البحث وخاصة في الجانب التطبيقي والعملي منه، وألا تقل عدد صفحات الموضوع عن خمسين صفحة، ولا تزيد عن مائة صفحة بمقاس A4 بالخط المعتاد لطباعة الكتب والرسائل العلمية.

وأيضا ألا يكون قد سبق نشر ذات الموضوع محل التقدم للجائزة بأي وسيلة من وسائل النشر المطبوعة أو الالكترونية وألا يكون قد سبق تقديمه كله أو جزء منه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى، وأن يقر المتقدم بذلك صراحةً في الطلب المقدم منه.

تقدم الأعمال بنسخة مطبوعة، ونسخة على أسطوانة مدمجة، أو أي وسيط الكتروني إلى مقر مجموعة سعودي القانونية بالعنوان 19 أ شارع الحجاز – المهندسين – العجوزة، في موعد غايته نهاية شهر مايو 2024.

وقع على إعلان الجائزة عن رابطة محبي رجائي عطية، مي رجائي عطية، نجلة نقيب المحامين السابق، وعن مجموعة سعودي القانونية المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي.