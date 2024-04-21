ميمى جمال: وافقت على دورى فى الحشاشين بدون تردد

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن تفاصيل دورها في مسلسل الحشاشين.

وأكدت ميمي، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، موافقتها على دورها في مسلسل الحشاشين، الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 دون تردد.

وتابعت: "كان مهمًا بالنسبة لي أشتغل مع بيتر ميمي وكريم عبد العزيز حبيبي وأشارك في عمل تاريخي وحاجة كبيرة فنيًا".

وأضافت أنها لا تهتم بوجودها بدور كامل أو ضيفة شرف في مثل هذه النوعية من الأعمال الضخمة، متابعة: "وافقت بدون تردد وجسدت دور شر، سيدة تصطاد لهم البنات عشان تعملهم جواري والمكياج اللى اتعملي كان صعبا".

وأردفت ميمي جمال قائلة: "لما شفت شكلي بعد المكياج استعدادًا للشخصية قلت لبيتر ميمي جبتني ليه فشرح لي سبب اختياره لي، ووافقت على توضيحه ويهمني لما أعمل شخصية تكون صح، وكما يجب أن تكون".