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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

8 مايو.. "الجوى التخصصى" يستضيف خبيرًا عالميًا فى جراحات الأذن الوسطى

المستشفى الجوي التخصصي
المستشفى الجوي التخصصي

يستضيف المستشفى الجوي التخصصي، د.روبرت فينيست، استشارى خبير جراحات الأذن الوسطى وتقويم عظمة الركاب وتأهيل السمع مركز الأذن جان كاووس– فرنسا، فى الفترة من 8 وحتى 12 مايو المقبل.

وتستقبل العيادات التحضيرية الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوم السبت من الساعة 3 مساء وحتى 5 مساء.

ويوم الأحد من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساء، ويوم الأربعاء من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساء.

ويوم الخميس من الساعة 8 مساً حتى 10 مساءً، الاستعلام على رقم تليفون: 19448– 01001475631 – 01270002632.

المستشفى الجوي التخصصي روبرت فينيست استشارى خبير جراحات الأذن الوسطى

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