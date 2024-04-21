الأحد 21 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم يكشف لـ"الدستور" تطورات التحقيق فى أزمة "تدريس المثلية الجنسية بمدرسة دولية"

رضا حجازى
رضا حجازى

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن التحقيقات الخاصة بأزمة تدريس المثلية الجنسية في إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس ما زالت مستمرة.

وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ"الدستور": “فور الانتهاء من التحقيقات سيتم إعلانها بشكل رسمي”.

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العقوبة المتوقعة لمدرسة أزمة المثلية الجنسية

فيما قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العقوبة المتوقعة ضد المدرسة حال ثبوت ارتكاب مخالفة صريحة تصدر من خلال لجنة شئون المدارس الدولية، المعنية بالنظر في حل المشكلات المتعلقة بتلك المدارس.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أنه ضمن اختصاصات اللجنة توقيع إحدى العقوبات الآتية على المدارس التي تخالف الشروط والالتزامات التي بناء عليها تم منحها الترخيص.

ولفتت إلى أن العقوبات التي يمكن أن تصدر أيًا منها ضد المدرسة، حسب درجة المخالفة، هي إنذار الممثل القانوني للمدرسة بإزالة المخالفة، ووضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر بصفة نهائية.

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم استعرض الدكتور رضا حجازي التربية والتعليم أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم

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