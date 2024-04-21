الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: توترات المنطقة تؤثر سلبًا على الاقتصاد

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التوتر الحالي في المنطقة سيترتب عليه تأثيرات سلبية على بعض موارد الاقتصاد المصري الرئيسية، بما في ذلك إيرادات قناة السويس، وقطاع السياحة، والاستثمار.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، أوضح الوزير أن "تصاعد التوتر وعدم اليقين سيتسبب في تأثير سلبي على الاقتصاد، ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها".

وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة يعتبر عاملًا مؤثرًا أيضًا، نظرًا لحجم الموارد التي خصصتها مصر لمساعدة في حل الأزمة الإنسانية هناك، بالإضافة إلى استضافة المصابين في المستشفيات المصرية وتحمل ضغوطات أخرى على الموارد الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد معيط أهمية التعاون مع المجتمع الدولي لتخفيف العبء الإضافي على الاقتصاد والموارد المصرية، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة الأثر المالي لتراجع إيرادات قناة السويس والبحث عن تعويضات لتعويض هذه الخسائر.

الدكتور محمد معيط وزير المالية

الأكثر قراءة

عاجل|غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مصدر لـ"الدستور": مصر تُوقف تصدير الغاز لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف

تعاون مصرى سعودى لإنشاء شركة سيارات كهربائية

النواب يتوافدون على مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية لبدء جلسة مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى