وزير المالية: توترات المنطقة تؤثر سلبًا على الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التوتر الحالي في المنطقة سيترتب عليه تأثيرات سلبية على بعض موارد الاقتصاد المصري الرئيسية، بما في ذلك إيرادات قناة السويس، وقطاع السياحة، والاستثمار.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، أوضح الوزير أن "تصاعد التوتر وعدم اليقين سيتسبب في تأثير سلبي على الاقتصاد، ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها".

وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة يعتبر عاملًا مؤثرًا أيضًا، نظرًا لحجم الموارد التي خصصتها مصر لمساعدة في حل الأزمة الإنسانية هناك، بالإضافة إلى استضافة المصابين في المستشفيات المصرية وتحمل ضغوطات أخرى على الموارد الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد معيط أهمية التعاون مع المجتمع الدولي لتخفيف العبء الإضافي على الاقتصاد والموارد المصرية، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة الأثر المالي لتراجع إيرادات قناة السويس والبحث عن تعويضات لتعويض هذه الخسائر.