الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القطن

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أبريل:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

- إجراء عملية الخربشة بعد تكامل ظهور البادرات لسد الشقوق والتخلص من الحشائش

- الترقيع فى حالة غياب بعض الجور ببذرة من نفس الصنف

- إعطاء رية المحاياة بعد 21 يوما من رية الزراعة وإذا كانت الزراعة بعد أرز أو تم إعطاء رية غسيل أو سقوط أمطار فتعطى رية المحاياة بعد 4-5 أسابيع

-إجراء العزيق للتخلص من الحشائش وتسليك الخطوط قبل الرى والتسميد

- إجراء الخف عند ظهور الورقة الحقيقية الثانية على أن يتم الخف مرة واحدة على أقوى نباتين بالجورة

- يختلف مقرر السماد الأزوتى تبعا لنوع التربة والمحصول السابق والصنف المنزرع.

إضافة السماد الآزوتى بمعدل 60 وحدة أزوت على دفعتين الأولى بعد الخف مع الرية الأولى والثانية مع الرية التالية على أن ينتهي التسميد الآزوتى قبل التزهير.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أبريل:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

ا) إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1-الاستمرار في حصاد الحقول التي وصل والتي وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%

2-القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم

3-اجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور

4- الفرز والتدريج والتعبئة

ب) إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1-الاستمرار في نقاوة الحشائش

2-اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس

3-وقف عمليات الرى قبل الحصاد بثلاث اسابيع

ج) إنتاج البصيلات بالوجه القبلى:

1-الاستمرار فى نقاوة الحشائش

2-إجراء الرش الدورى والوقائى ضد حشرة التربس والبياض الزغبى واللطعة الأرجوانية