معهد أمراض النباتات ولجنة المبيدات ينظمان برامج تدريبية حول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات

ينظم معهد أمراض النباتات ولجنة المبيدات الزراعية، برامج تدريبية مشتركة في محافظات الوادى الجديد وبني سويف وسوهاج.



وصرح الدكتور محسن أبو رحاب - مدير معهد بحوث أمراض النباتات، بأن البرنامج التدريبى الأول بعنوان: "الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الفطرية والنيماتودية والبكتيرية على أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة بمحافظة الوادى الجديد" بمديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد فى الفترة من الأحد 21/4/2024 حتى الأربعاء 24/4/2024.

برامج تدريبية حول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات

البرنامج التدريبي الثاني بعنوان: "الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الفطرية والنيماتودية والبكتيرية على أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة بمحافظة سوهاج "بمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج فى الفترة من الإثنين 22/4/2024 حتى الأحد 28/4/2024.

البرنامج التدريبي الثالث بعنوان: "الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الفطرية والنيماتودية والبكتيرية على أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة بمحافظة بنى سويف" بمديرية الزراعة بمحافظة بني سويف فى الفترة من الثلاثاء 23/4/2024 حتى الإثنين 29/4/2024.

يأتي ذلك بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعية وبدعم من لجنة مبيدات الأفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد.

وأشار مدير المعهد، إلى أن البرامج ستتناول الموضوعات الآتية:-

أهم المسببات المرضية التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية - الآثار السلبية لاستخدام المبيدات على الإنسان والحيوان والبيئة - إدارة التداول والاستخدام الآمن للمبيدات - إدارة التخلص من المبيدات - الاستراتيجيات العامة والاستخدام الآمن والأمثل لمبيدات مسببات أمراض النبات - أساسيات الإدارة المتكاملة للأفات - مجاميع وأنواع الممرضات وأضرارها الاقتصادية - الطرق العامة لمكافحة الأمراض النباتية - المكافحة الحيوية والمبادئ الاقتصادية للمكافحة.

والمقاومة المستحثة فى النبات - خطر الاستخدام غير الرشيد للمبيد - أسباب عدم تأثير المبيد على الممرضات - أقسام المبيدات ومستحضراتها – أهمية قراءة بيانات بطاقة المبيد - استخدام الملابس الواقية عند الرش وبدائلها – كيفية التخلص من العبوات الفارغة - كيفية التعرض للمبيدات والإسعافات الأولية عند التعرض - الاستخدام الأمثل للمبيدات البكتيرية عاى المحاصيل البستانية والحقلية - الاستخدام الأمثل والفعال للمبيدات التى تصيب بعض النباتات الطبية والعطرية وطرق مكلفحتها - أهم المبيدات التى تستخدم فى بعض الأمراض التى تصيب محصولى الفول البلدى وفول الصويا والمكافحة المتكاملة لها.

وترشيد استخدام المبيدات والتوقيت الأمثل لاستخدامها فى مقاومة أمراض النباتات الطبية والعطرية - الاستخدام الأمثل للمبيدات فى مقاومة أمراض الخضر - التغيرات المناخية وأثرها على أمراض النبات وتأثيرها على طرق استخدام المبيدات الفطرية والنيماتودية والبكتيرية - أهم أمراض القمح وطرق المكافحة بالاستخدام الآمن للمبيدات - المكافحة المتكاملة للأمراض النيماتودية المختلفة والطرق الأمنة للمبيدات النيماتودية - الاستراتيجيات العامة والاستخدام الآمن والأمثل لمبيدات مسببات أمراض النبات.

وسيقوم بإلقاء المحاضرات عديد من باحثى المعهد المتميزين ويستهدف البرنامج تدريب ما لا يقل عن 100 متدرب من الفنيين الزراعيين وأخصائى المحصول والمكافحة والإرشاد بالمحافظات وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا.