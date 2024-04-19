متابعة توزيع الأسمدة.. حصاد "الزراعة" فى أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 191 حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 12 وحتى 18 أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من المسئولين، فضلاً عن الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمبتكرة لتعزيز إنتاجيته، وتوفيره في الأسواق للمستهلكين، وذلك بحضور وزراء الزراعة والتموين والتنمية المحلية، وعدد من المسئولين في الوزارات والجهات المعنية.

وأشار الإنفوجراف إلى الجولة التفقدية للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة سير العمل في معامل معهد الصحة الحيوانية ومتبقيات المبيدات خلال إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى اجتماعه مع الباحثين في المعامل، حيث استعرض معهم أولويات الدولة في مجال البحث العلمي في المرحلة القادمة. ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافاً استعرض فيه تقريراً حول أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أيضاً خلال هذا الأسبوع عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفراولة.

كما تم الإعلان عن بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف محافظات الجمهورية.

بينما شارك الدكتور سعد موسي ممثل نقطة الاتصال الرسمية لوقاية النباتات بمصر ورئيس الحجر الزراعي المصري والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في الدورة الثامنة عشر لاجتماع الهيئة الدولية لتدابير الصحة النباتية، كما نفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة البحيرة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل.

أعلنت الوزارة، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عن بدء استقبال طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة في معرض زهور الربيع المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل في المتحف الزراعي بالدقي. كما تم الإعلان عن استمرار معرض "خير مزارعنا لأهالينا" في بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين حتى عيد شم النسيم بأسعار مخفضة.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، مناقشة أحد أعضاء الهيئة البحثية المعاونة بالمعمل لرسالة دكتوراه بعنوان: "دراسة كيميائية على الأفلاتوكسين M1 في المكملات الغذائية" بكلية العلوم، جامعة عين شمس. وبلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي ٤٥٠٠ عينة.

ويجدر بالذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران كل جمعة إنفوجرافًا وفيديو باسم "الزراعة في أسبوع" لتسليط الضوء على ملخص الأنشطة والجهود في جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة. كما يصدران أيضًا إنفوجرافًا وفيديو كل ثلاثاء باسم "الزراعة في كل مصر"، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي في المحافظات المختلفة. وقد أصدر المركز مؤخرًا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين. كما صدر أيضًا تقرير "أرقام في الزراعة"، الذي يسلط الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام. بالإضافة إلى ذلك، صدرت مؤخرًا MALR، المجلة الإلكترونية الشهرية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تغطي أخبار وأحدث التطورات في القطاع الزراعي.

انفوجراف حصاد وزارة الزراعة في أسبوع