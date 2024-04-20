السبت 20 أبريل 2024
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لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: الأمن الغذائى على طاولة اهتمامات الدولة المصرية

محمد ماهر السباعي
محمد ماهر السباعي وكيل لجنة الزراعة

علق محمد ماهر السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، على تقديم تقرير حكومي أمام البرلمان، أفاد بأن القطاع الزراعي الأكثر توفيرا لفرص العمل. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، ويوفر فرص العمل لأنه متشعب المجالات وخاصة فيما يتعلق بالتصنيع الزراعي.

اهتمام كبير

وتابع: "الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية للقطاع الزراعي سواء بالتوسع في الرقعة الزراعية أو كيفية تعظيم القيمة المضافة من المننتجات الزراعية في التصنيع الزراعي".

وأكد محمد ماهر السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي أصبح على طاولة اهتمامات القيادة السياسة لأنه يمثل الأمن القومي للدولة المصرية، في ظل التحديات الدولية والتوتر في المنطقة مؤخرا.

الزراعة لجنة الزراعة مجلس الشيوخ القطاع الزراعي الأمن الغذائي

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