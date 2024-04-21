الكرملين يعرب عن تعازيه فى مقتل مراسل عسكرى لصحيفة روسية فى أوكرانيا

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، السبت، عن تعازيه بمقتل المراسل العسكري للصحيفة "إزفستيا" الروسية سيميون إرمين في هجوم مسيرة جنوب شرق أوكرانيا، واصفا ذلك بال "مأساة الكبرى".

وقال بيسكوف -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "القوات الأوكرانية كانت تستهدف الصحفيين الروس عمدا، وهذا يؤكد مرة أخرى أن الصحفيين العاملين على الخطوط الأمامية يقومون بمهمة خطيرة، ويخبروننا جميعا عن الأعمال البطولية التي تقوم بها قواتنا".

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن موسكو تطالب المنظمات الدولية بإدانة مقتل المراسل العسكري لإزفستيا سيميون إرمين، معربة عن تعازيها لعائلة إيرمين وأصدقائه.

وذكرت صحيفة إزفستيا الروسية أن المراسل العسكري للصحيفة سيميون إرمين لقي حتفه أمس الجمعة في هجوم بطائرة مسيرة في جنوب شرقي أوكرانيا.

وقُتل ما لا يقل عن 15 صحفيا في الحرب في أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في فبراير 2022، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.