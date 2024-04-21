الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكن يتوجه إلى الصين الأربعاء لبحث الوضع فى الشرق الأوسط وأوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن

يعتزم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن التوجه إلى الصين يوم الأربعاء المقبل لبحث عدد من القضايا من بينها الوضع فى الشرق الأوسط والحرب فى أوكرانيا.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكى أن وزير الخارجية يقوم بزيارة إلى الصين خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجارى.

بلينكن يناقش قضايا الشرق الأوسط مع كبار المسؤولين فى الصين 

وسيجتمع بلينكن خلال الزيارة مع كبار المسؤولين فى الصين فى شنغهاى وبكين لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما فى ذلك الأزمة فى الشرق الأوسط، والحرب فى أوكرانيا، والقضايا عبر مضيق تايوان وفى بحر الصين الجنوبى.

وسيناقش الوزير أيضا العمل الجارى للوفاء بالالتزامات التى تعهد بها رئيسا البلدين فى قمة وودسايد فى نوفمبر الماضى بشأن استئناف التعاون فى مكافحة المخدرات، والاتصالات العسكرية بين الجيشين، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز العلاقات بين الشعبين.

وسيكرر التأكيد على أهمية قيام الولايات المتحدة والصين بإدارة المنافسة بشكل مسؤول، حتى فى المجالات التى يوجد خلافات بين البلدين بشأنها.

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