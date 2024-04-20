السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ننشر جدول فصل الكهرباء بمركزي أشمون والباجور بالمنوفية

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

يشهد مركز الباجور بمحافظة المنوفية، يوم الاثنين القادم، انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات، ويشمل الانقطاع كافة القرى والمدينة، بناء على ما أعلنه مسؤولي في فرع الشركة بالباجور.

ومن المقرر فصل الكهرباء عن مدينة الباجور، والقرى التابعة لها والبالغة 48 قرية بالإضافة إلى العزب، بداية من الساعة السابعة صباحا يوم الإثنين القادم حتى العاشرة صباحا لمدة 3 ساعات، وذلك لإجراء الصيانة الدورية بمحطة كهرباء محولات الباجور.

كما نوه قطاع كهرباء المنوفية - فرع كهرباء أشمون- نحيط علم سيادتكم بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهرا بالتناوب على القرى الآتية:-

1- يوم الثلاثاء 23/4/2024 قرية الكوادي، ومنيل العروس، وجزء من الغناميه، وشطانوف، وشعشاع، وأبو رقبة.
2- يوم الأربعاء 24/4/2024 سيتم الفصل عن قرى الخور، الفرعونية، كفر الفرعونية، سملاي دروه، كفر صراوه، صراوه، وجزء من شطانوف.
3- يوم السبت الموافق 27/4/2024 سيتم الفصل قرى بوهة شطانوف، الحلواصي شعشاع، منيل جويده، جزء من طليا، جزء من ساقيه أبو شعره.
4- يوم الأحد 28/4/2024 سيتم فصل التيار عن قرى سهواج، جمال زايد، والنعناعية، منيل دويب، القناطرين، جزء من سبك الأحد، كفر الفرعونية، طليا، كفر منصور، جزء من شعشاع، عزبة الجمل، عزبه شاهين، البرانية، عزبه صالح، جزء من ساقية أبو شعره، سملاي، جزء من الغنامية جزء من عزبه 17، وعزبة سيدي إبراهيم.
5- يوم الاثنين 29/4/2024 سيتم فصل التيار عن قرى محلة سبك، جزء من بوهه شطانوف، كفرعون، قورص، أبو رقبه، كفر أبو رقبه، كفر قورص، سبك الأحد، عزبه عمرو، جزء من الغناميه، كفر السيد، شوشاي، سنتريس، عزبة الزهارنه، كفر عطا.
6- يوم الثلاثاء 30/4/2024 سيتم فصل التيار عن قرى شعشاع، شطانوف، كفر الحما، شنواي

محافظة المنوفية مركز الباجور مركز اشمون فصل التيار صيانة دورية

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