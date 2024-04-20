السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط حشيش وشابو بـ2 مليون جنيه مع عنصرين بأسيوط

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن أسيوط قيام  عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة منفلوط مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وباتخاذ الإجراءات تم ضبطهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش و2.5 كيلو جرام لمخدر الآيس الشابو وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهما الإجرامي، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية مديرية امن أسيوط معلومات جنائية الاتجار الأسلحة النارية

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