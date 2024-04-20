ضبط حشيش وشابو بـ2 مليون جنيه مع عنصرين بأسيوط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن أسيوط قيام عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة منفلوط مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وباتخاذ الإجراءات تم ضبطهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش و2.5 كيلو جرام لمخدر الآيس الشابو وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهما الإجرامي، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.