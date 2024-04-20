رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى ببولاق الدكرور

واصلت محافظة الجيزة جهودها الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين وسرعة بحثها وإزالة أسبابها؛ تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الصادرة فى هذا الشأن.

ووجّه محافظ الجيزة، رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى من ترعة زنين، نطاق بولاق الدكرور، وذلك بعد تلقى شكوى للمواطنين صباح اليوم السبت. وعلى الفور تم توجيه فرق النظافة لرفع المخلفات.

كما وجّه المحافظ، جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمتابعة المتواصلة للأعمال لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى.

إزالة التعديات

وأعلنت محافظة الجيزة عن استعدادها لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتى انطلقت اليوم السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤، والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيا لإنتاج الغذاء.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة بمواصلة جهودها فى إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، والتصدي لها فى مهدها من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ حالات إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضٍ زراعية بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط، حيث تم إزالة ٥ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى سقارة وأبوصير بمركز ومدينة البدرشين، بإجمالي مساحة ٨٥٠م٢، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية برنشت بمركز العياط بمساحة ٢٠٠ م٢، وأخرى تعدٍ على أملاك الدولة بقرية القطورى بمساحة ٢٠٠م٢.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة ٨ حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى أم دينار والمنصورية والحاجر ووردان وبني سلامة وبهرمس، بمساحة ١٢٥٠م٢، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

جانب من رفع المخلفات وتراكمات القمامة بحى بولاق الدكرور

جانب من رفع المخلفات وتراكمات القمامة بحى بولاق الدكرور

جانب من رفع المخلفات وتراكمات القمامة بحى بولاق الدكرور

جانب من رفع المخلفات وتراكمات القمامة بحى بولاق الدكرور

جانب من رفع المخلفات وتراكمات القمامة بحى بولاق الدكرور