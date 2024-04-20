السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تصل إلى 41 درجة مئوية.. موجة حارة جديدة تضرب البلاد فى هذا التوقيت

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة تعرض البلاد لموجة حارة، خلال الأيام المقبلة، تصل فيها درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الطقس على مدار الـ72 ساعة المقبلة حار نهارًا بقيم حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وتابعت: "سيستمر الشعور بالبرودة خلال فترات الليل وخاصة الليل المتأخر والساعات الأولى من الصباح خلال الأيام المقبلة".

درجة حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية

وحذرت غانم من تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى نهاية الأسبوع، والمصاحبة بارتفاع درجات الحرارة حيث تصل إلى 36 درجة مئوية، نافية أن تصل درجات الحرارة خلال هذه الموجة إلى 46 درجة مئوية.

وأوضحت أن درجة الحرارة تصل يومي الأربعاء والخميس المقبل إلى 38 درجة مئوية، مبينة أن المحافظات الجنوبية هي التي ستصل فيها درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية مثل الأقصر وأسوان.

وحذرت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، إذ يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة نشاط رياح مثير للأتربة والرمال، وذلك من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

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