السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

زيارة رئيس الوزراء مصنع بيراميدز ببورسعيد.. خطوة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصنيع الإطارات

مدبولى يتفقد مصنع
مدبولى يتفقد مصنع بيراميدز

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر مصنع بيراميدز للإطارات، الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليستهل به جولته التفقدية فى مدينتى بورسعيد ودمياط، اليوم السبت.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، بعد ساعات قليلة من وصوله، جولة موسعة فى محافظتي بورسعيد ودمياط، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء عمليات تنفيذ المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظتان فى مجالات تطوير العشوائيات والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب ومشروعات الصحة والنقل والصناعة.

تفقد المنطقة الصناعية ببورسعيد

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مدبولى يبدأ جولة تفقدية موسعة بمشروعات محافظتى بورسعيد ودمياط

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ومن المقرر أيضا أن تبدأ جولة رئيس الوزراء فى المنطقة الصناعية ببورسعيد، ويجري جولة هناك، ومن ثم ينتقل لتفقد مشروعات دمياط ثم دمياط الجديدة، وتختتم الجولة فى رأس البر.

مدبولى يتفقد مصنع بيراميدز للإطارات الأكبر فى الشرق الأوسط 

يأتي ذلك وفقا لسياسة "مدبولي" التي تعتمد دائما على متابعة الأعمال على أرض الواقع وعدم الارتكان للتقارير المكتبية فقط، لإزالة أي معوقات تواجه الإسراع فى إنجاز تنفيذ كل المشروعات، بهدف تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

مصنع بيراميدز للاطارات الشرق الأوسط مصطفى مدبولى مدينتى بورسعيد محافظتي بورسعيد ودمياط

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