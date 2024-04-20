90 ألف جنيه و 950 مخالفة.. حصيلة حملة مرورية ناجحة في الغربية

شنت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار الأسبوع الماضى ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

كان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 987 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 90ألفا و158 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

تصادم سيارتين

وفى سياق متصل، لقى شخص مصرعة وأصيب آخر فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية سبرباي التابع لطنطا بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من ألاهالي، بوفاة شاب وإصابة آخر بأصابات خطيرة،علي الطريق الزراعي أمام مدخل قرية سبرباي. علي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الشاب المصاب يدعي"أ.م مقيم بأحدى قرية الرجديدية مركز طنطا، وتم نقله في الحال الي مستشفي الجامعة لتلاقي العلاج اللازم ونقل الشاب المتوفى إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة، وجاري أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما قررت نيابة كفر الزيات حبس عاطل لقيامة بقتل اسرتة بقرية ابيار التابعة لمركز كفر الزيات.

كانت قرية ابيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية جريمة شهدت بشعة حينما اقدم شاب عاطل على قتل شقيقه الأكبر المسن ونجليه بواسطة سلاح أبيض سنجه مما أدى إلى وفاة شقيقه ونجله ونقل نجل شقيقه الثاني في حالة خطرة للمستشفى.