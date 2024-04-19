السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

صحافة الجيل السابع فى ندوة بإعلام الشروق

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 نظم المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق ندوة للطلاب تحت عنوان "صحافة الجيل السابع.. مهارات وأدوات"، تحدث فيها الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، أدارها الدكتور رامي عطا صديق رئيس قسم الصحافة.

أكد المتحدثون أهمية الاستعداد لسوق العمل وما تشهده من منافسة متنامية، بفضل تطور تكنولوجيا الاتصال وتقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر امتلاك مختلف الأدوات والمهارت، والاهتمام بالتدريب الميداني في المؤسسات الصحفية والإعلامية، خاصة وأن مجال الإعلام مفتوح أمام كثيرين، كما أنه لم تعد هناك حدود فاصلة بين تخصصات الإعلام التقليدية. 

في ختام الندوة قام اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، والدكتور جودة غانم نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة سهير صالح عميدة المعهد، بتكريم الضيوف بإهدائهم درع المعهد.

جريدة الدستور المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق الذكاء الاصطناعي تطور تكنولوجيا أكاديمية الشروق

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