الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس السبت حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء

حالة الطقس فى مصر
حالة الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، أنه متوقع شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر 

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المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

العاصمة الإدارية 33 17

6 أكتوبر 33 17

بنهــــا 31 18 

دمنهور 31 17

وادي النطرون 32 18

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 31 17 

الزقازيق 32 18 

شبين الكوم 32 17

طنطا 32 17

دمياط 26 17 

بورسعيد 26 17

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 18

العريش 28 15

رفح 27 15

رأس سدر 33 19

نخل 30 16 

كاترين 26 13

الطور 31 21

طابا 30 19

شرم الشيخ 32 21

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 16

مطروح 22 15

السلوم 22 14

سيوة 30 17

رأس غارب 32 21

الغردقة 34 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 21

حلايب 29 22

أبورماد 29 22 

رأس حدربة 28 23

الفيوم 34 17

بني سويف 34 17

المنيا 34 15

أسيوط 34 16

سوهاج 34 17

قنا 35 19 

الأقصر 36 20

أسوان 36 21

الوادى الجديد 34 17

أبوسمبل 38 22

درجات الحرارة المتوقعة محافظات ومدن مصر شديد الحرارة طقس حار نهار ا هيئة الأرصاد الجوية

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