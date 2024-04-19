محمود عاشور: قُلت لوزير الرياضة صرفتوا 40 مليون جنيه على الأجانب.. مردش عليا

كشف الحكم الدولي محمود عاشور، عن كواليس جلسته مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال حفل تكريم الحكام المصريين، بعد ظهورهم بشكل مميز خلال بطولة أمم إفريقيا، والذي أقيمت مطلع العام الجاري في كوت ديفوار، وتوج بها المنتخب الإيفواري على حساب نظيره النيجيري.

وقال محمود عاشور خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "عندما عدنا من بطولة أمم إفريقيا، نظم وزير الشباب والرياضة حفل تكريم لنا، وطلبت منه وقتها بعقد جلسة سرية بيننا وبينه، بحضور ممثلي اتحاد الكرة للحديث عن كافة الأمور، ووافق على الفور على عقد الجلسة بحضور جمال علام وخالد الدرندلي".

وأضاف: "خلال الجلسة تحدثت مع وزير الشباب والرياضة، بشأن إنفاق أموال كبيرة وصلت لـ40 مليون جنيه في جلب خبراء أجانب، دون فائدة تذكر وهو بمثابة إهدار للمال العام، خاصة أننا لم نحقق أي استفادة منذ قدومهم مردش عليا، وهذا الحديث شاهد عليه خالد الدرندلي وجمال علام، وتطرقنا لبعض النقاط الأخرى، والذي وعد وقتها بحلها وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وأوضح الحكم الدولي: "يجب إيجاد حل جذري وتدخل فوري، ومش فارق معايا لو هبطل دلوقتي لكن أنا بطالب بحقي وحق زملائي، وأكررها مجددًا يجب رحيل فيتور بيريرا، وقدوم أي شخص مصري مش هتفرق معايا الأسماء، الأهم يكون واحد مننا نعرفوا ويعرفنا وحاسس بينا".