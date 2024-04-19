الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

محمود عاشور: علمت بإيقافى من "النت" وبيريرا هددنى

الحكم الدولي محمود
الحكم الدولي محمود عاشور

فتح الحكم الدولي وممثل مصر الوحيد في أوليمبياد باريس 2024 محمود عاشور، النار على البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة الحالي.

وقال عاشور في مداخلة هاتفية برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "إنه لم يكن يعلم مطلقًا بقرار إيقافه عن إدارة المباريات، بناء على قرارات بيريرا".

وأضاف: "فيتور بيريرا اتخذ قرارًا بإيقافي بعدما ظهرت في أحد البرامج التليفزيونية، رغم علمه أنني سأظهر وكان وقتها مع أحمد شوبير".

وواصل الحكم الدولي: "لم يخطرني أحد بقرار إيقافي سواء رسميًا أو حتى برسالة، وكنت متواجدًا بعدها في افتتاح أمم إفريقيا والنهائي، وسألت جمال علام عن حقيقة إيقافي قال لي معرفش حاجة".

وأكمل: "أمامي شهر ونصف الشهر قبل الذهاب لأوليمبياد باريس، ولا أعلم إذا كنت سأشارك في المباريات أم لا، وكنت متوقعًا أن أتواجد في مباراة القمة الأخيرة وهو ما لم يحدث".

وأوضح عاشور: "هناك حكام يقومون بترجمة أحاديثنا غلط لفيتور بيريرا، وهو دائمًا يفعل عكس ما يقول وفي إحدى المرات قام بتهديدي بالسفارة البرتغالية".

وأشار الحكم المصري إلى أن البرتغالي اعترف له في إحدى الجلسات العلنية أنه ليس محاضرًا بل مشرفًا فقط على الحكام، وأرى أن وجوده إهدار للمال العام، وقلت ذلك وأنا أدير المباريات وليس لأنني غاضب.

وأكمل: "منذ بداية الدوري كنت حكمًا للساحة ثم قال لي فيتور بيريرا، أريدك حكمًا لتقنية الفيديو من أجل أن يتعلم الحكام من خبراتك، ثم بعد ذلك لم أر النور وقمت بإدارة مباراتين فقط في مصر".

وأردف: "كنت متواجدًا في أمم إفريقيا وشاركت في 11 مباراة منها الافتتاح والنهائي، وسأكون متوجدًا في أوليمبياد باريس، وأنا ممثل مصر الوحيد في الأوليمبياد".

وزاد: "أصنف ضمن أفضل 12 حكمًا على مستوى العالم.. كل ذلك بمجهود شخصي".

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