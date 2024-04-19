ابن عم الراحل صلاح السعدنى لـ"الدستور": كان ملتزمًا بالعادات والتقاليد ويصل رحمه

أكد عبدالعاطي عبدالرحمن السعدني، ابن عم الراحل صلاح السعدني، أنه وقع خبر وفاة الراحل على رءوس العائلة كالصدمة، لأن الراحل كان يتمتع بصفات لن تتكرر، حيث إنه كان ابن بلد ومحبًا وعاشقًا لبلده.

وأضاف أن الراحل كان دائم الحضور إلى قرية كفر القرنين، مسقط رأسه، وكان عندما يزور القرية يمر على أفراد أسرته من العائلة، كل بمنزله، ليصل رحمه، وكان في قمة التواضع.

وأضاف "عبدالعاطي" أنه منذ فترة بعد أن أصيب بالمرض والشيخوخة لم يعد يقوى على النزول إلى القرية بسبب حالته الصحية، وأكد أن الدفنة ستكون بالمقابر التي كان قد اشتراها الراحل محمود السعدني بأبورواش، ولكن توجد مقابر أسرة السعدني بقرية كفر القرنين.

وأكد ابن عم صلاح السعدني أن الراحل كان حريصًا على مشاركة أهل قريته في الأفراح والأحزان، وكان كبيرًا بأفعاله وتصرفاته، وتستعد الأسرة الآن إلى الذهاب إلى العزاء بالقاهرة، مضيفًا أن الراحل أطلق عليه "عمدة الدراما المصرية" وهو في الحقيقة كان عمدة وسط أهله وعائلته.

وأضاف أن الراحل كان حريصًا على العادات والتقاليد وربّى أولاده عليها، ولم يتزوج من الوسط الفني ولكن تزوج ابنة أحد عُمد محافظة كفرالشيخ، وكانت سيدة فاضلة تتبع الأصول والواجب، وكانت مرافقة له دومًا عند الحضور للقرية.

كان قد نعى محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، الفنان الراحل صلاح السعدني، ابن قرية كفر القرنين التابعة لمركز الباجور، والذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته عصر اليوم من الشيخ زايد.

وكتب نائب محافظ المنوفية، محمد موسى، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": رحم الله الفنان المبدع ابن المنوفية صلاح السعدني، وداعًا العمدة سليمان غانم.