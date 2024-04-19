الجمعة 19 أبريل 2024
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عالم

تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى ووزير الخارجية البحرينى فى رام الله

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية البحريني

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، مبعوثًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأطلع الرئيس عباس، وزير الخارجية البحريني على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والجهود المبذولة لوقف العدوان وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير.

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ممثل الرئيس الفلسطينى: نطالب العالم بمنحنا عضوية كاملة فى الأمم المتحدة

وحذر أبومازن من خطورة اجتياح قوات الاحتلال لرفح والتي ستؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر دموية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والسريع لوقف هذا العدوان، وكذلك وقف جرائم المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس.

وشدد الرئيس الفلسطيني على مواصلة الجهود لحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى أهمية اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، مشيدًا بمواقف الدول في مجلس الأمن الدولي التي وقفت لصالح قيم الحق والعدل بتصويتها لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس الأمن الدولي، والذي حال الفيتو الأمريكي غير النزيه والمدان دون حصوله.

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ممثل الرئيس الفلسطينى: نطالب مجلس الأمن إجبار إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وثمّن الرئيس عباس مواقف البحرين الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته، وكذلك مواقف الدول العربية وشعوبها الشقيقة، الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني كاملة في الحرية والاستقلال ونهاية الاحتلال.

ملك البحرين يؤكد أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أولويات القمة العربية في البحرين الشهر المقبل

من جانبه، نقل وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ستكون على رأس أولويات القمة العربية في البحرين الشهر القادم.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ196 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهالى القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية البحريني العدوان الإسرائيلى الشعب الفلسطيني المساعدات الإنسانية قطاع غزة

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