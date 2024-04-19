الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| بالأرقام.. الزمالك مهدد بقوة بعدم اللعب فى دورى أبطال إفريقيا الموسم المقبل

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يعيش مسئولو وجماهير  الزمالك حالة من القلق خشية عدم مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دورى أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول دوري نايل برصيد 21 نقطة وله أربع مباريات مؤجلة من الدور الأول مع سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وبلدية المحلة.

ويتنافس الزمالك مع الأهلي وبيراميدز على تأهل فريقين للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا ويتواجد بيراميدز في صدارة جدول دوري نايل برصيد 32 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع سموحة والأهلي ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة وله ست مباريات مؤجلة مع الاتحاد السكندري وفاركو والداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز.

سبب قلق مسئولي وجماهير الزمالك يعود إلى امتداد الموسم الحالي إلى شهر أغسطس المقبل بينما جرت العادة أن يطلب الاتحاد الإفريقي "كاف" من نظيره المصري، تحديد الفرق الأربعة التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في بداية شهر يونيو المقبل وكالعادة سيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة "كاف" لتأجيل تحديد أسماء الفرق المشاركة لما بعد يوم 12 يوليو المقبل وهو الموعد المحدد للانتهاء من كل المباريات المؤجلة من الدور الأول.

الدور الأول يحسم المتأهلين للبطولات الإفريقية

وسيقوم اتحاد الكرة باللجوء لنتائج الفرق في الدور الأول لتحديد الفرق المشاركة حيث يخوض المتصدر وصاحب المركز الثاني منافسات دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في كأس الكونفيدرالية الإفريقية وهو نفس ما حدث الموسم الماضي وبذلك يملك بيراميدز فرصة كبيرة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا في حالة فوزه في المباراة المؤجلة على سموحة وارتفاع رصيده إلى 35 نقطة، وهو رصيد لا يمكن للزمالك الوصول إليه في حالة فوزه بمبارياته الأربع المؤجلة سيكون 33 نقطة، وبالتالي يحتاج الزمالك للفوز في مبارياته المؤجلة للوصول إلى 33 نقطة وانتظار خسارة بيراميدز أمام سموحة والأهلي أو أن يتعثر الأهلي حتى لا يتجاوز حاجز 33 نقطة.

في المقابل يحتاج الأهلي للحصول على 13 نقطة من مبارياته الست المؤجلة للوصول للنقطة 34 ما يعني أن خسارة مباراتين من مؤجلاته قد تعني عدم مشاركته في دوري الأبطال حال فوز الزمالك بجميع مبارياته المؤجلة وفوز بيراميدز على سموحة.

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