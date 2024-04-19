الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

لماذا رفضت الولايات المتحدة المشاركة في هجوم إسرائيل على إيران؟.. خبير يجيب

جهاد أبو لحية
جهاد أبو لحية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عدم مشاركتها في الضربة الإسرائيلية على إيران، موضحة أنه كان هناك إخطار مسبق للولايات المتحدة من إسرائيل بشأن الضربة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إنه يمكن اعتبار الأمر خطوة في سياق الحرب الباردة بين الطرفين، حيث تعمدت إيران في هجومها على إسرائيل منذ أيام على أن يكون الهجوم بشكل مباشرة من الأراضي الإيرانية، وذلك كرسالة واضحة من إيران وتغيير في سياسة الردود بين الطرفين على عكس ما هو متبع، والذي كانت إيران تلتزم الصمت أو تستغل أحد اذرعها في المنطقة لتحارب من خلالهم ضد إسرائيل.

وأضاف أبو لحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن تصنيف الرد الإسرائيلي في هذا السياق حيث ترغب إسرائيل في أن يكون الرد إسرائيلي بحت، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بناءا على ما تردد على لسان مسؤوليها الأمنيين والعسكريين على عدم رغبتهم في توسع دائرة الحرب في المنطقة مما سوف يشكل خطر كبير.

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"القاهرة الإخبارية": شركات طيران دولية تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل

الجيش الإيراني: سنعلن عن نتائج الهجوم على أصفهان قريبا

وسبق، وقال قائد الجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، إن خبراؤنا يقومون حاليا بتقييم حادثة أصفهان وسيعلنون عن نتائجه في أقرب وقت.

وأضاف موسوي، أن سماع صوت الانفجارات في أصفهان، ناتج عن إطلاق نار على عدة أجسام طائرة.

عن تحميل إسرائيل المسؤولية عن هذه الانفجارات، قال قائد الجيش الإيراني: "اللاعقلانية تأتي من كل مجنون".

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جيروزاليم بوست: إسرائيل لن تعلن مسئوليتها عن الهجوم على إيران لأسباب استراتيجية

وأطلقت إيران دفاعاتها الجوية على قاعدة جوية رئيسية وموقع نووي بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد بعد رصد طائرات بدون طيار في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ما أثار مخاوف من ضربة إسرائيلية محتملة ردا على إطلاق طهران غير المسبوق للطائرات بدون طيار والصواريخ على الدولة اليهودية.

ولم يكن من الواضح قبل تصريح قائد الجيش الإيراني أعلان، ما إذا كانت طهران تعرضت لهجوم، حيث لم يعترف أي مسؤول إيراني بشكل مباشر بهذا الاحتمال ولم يعلن الجيش الإسرائيلي أي بيان بالخصوص.

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