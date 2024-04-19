جيروزاليم بوست: إسرائيل لن تعلن مسئوليتها عن الهجوم على إيران لأسباب استراتيجية

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن إسرائيل لن تعلن مسئوليتها عن الهجوم على إيران لأسباب استراتيجية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشفت الصحيفة عن أن هجوم أصفهان نفَّذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى وليس بمسيرات.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه لم يحدث من قبل أن ألحق وزير في مجلس الدفاع مثل هذا الضرر الكبير بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية، وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".