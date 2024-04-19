الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جيروزاليم بوست: إسرائيل لن تعلن مسئوليتها عن الهجوم على إيران لأسباب استراتيجية

إسرائيل
إسرائيل

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن إسرائيل لن تعلن مسئوليتها عن الهجوم على إيران لأسباب استراتيجية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشفت الصحيفة عن أن هجوم أصفهان نفَّذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى وليس بمسيرات.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه لم يحدث من قبل أن ألحق وزير في مجلس الدفاع مثل هذا الضرر الكبير بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية، وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

جيروزاليم بوست إسرائيل الهجوم على إيران إيران القاهرة الإخبارية

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