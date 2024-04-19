"القاهرة الإخبارية": شركات طيران دولية تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل

أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن شركات طيران دولية أعلنت عن إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل.

إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة طويلة دون دعم خارجى

كانت شبكة "CNN" الأمريكية، قد قالت، نقلًا عن مسئولين، إن إسرائيل ستحتاج إلى دعم كبير من الحلفاء الغربيين للدخول في حرب شاملة بالشرق الأوسط، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضافت: "إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة طويلة الأمد دون دعم خارجي".