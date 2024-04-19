الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم نور شمس شرق طولكرم

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

بالتزامن مع حرب الإبادة في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانها على مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم، وألحقت دمارا واسعا في بنيته التحتية وممتلكات المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها جرافتان، قد اقتحمت مخيم نور شمس، مساء أمس، وفرضت حصارا مشددا عليه.

وشمل التدمير المستمر منذ نحو 17 ساعة الشوارع الرئيسة والأزقة وشبكات المياه والصرف الصحي، وأسوار المنازل والمحلات والمنشآت التجارية.

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كما هدمت جرافات الاحتلال محلات ومخازن تجارية في ساحة المخيم، وأغلقت المداخل في ساحة المخيم بجوار مسجد أبوبكر الصديق، وفي شارع المدارس، بسواتر ترابية، كما أحرق جنود الاحتلال الشوادر التي تغطي ساحة المخيم.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من منازل المواطنين في حارات المخيم، تحديدا المنشية، بعد خلع أبوابها، وفتشتها واستجوبت سكانها واحتجزت بعض العائلات في غرفة واحدة، وحولت عدة منازل لثكنات عسكرية وأماكن لقناصتها، ومنعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم لنقل حالات مرضية إلى المستشفى، ما تسبب بوفاة أحد المسنين كان قد تعرض لوعكة صحية، وتعذر نقله للمستشفى في حينه، كما أصيب شاب بشظية نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته بالمستقرة.

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قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين 

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال في وقت لاحق ثلاثة شبان آخرين، ليرتفع عدد المعتقلين إلى ستة، بعد مداهمتها منازلهم في أحياء متفرقة بمدينة طولكرم، بينهم شاب هاجمته كلاب الاحتلال البوليسية أثناء الاعتقال، كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على أحد المواطنين، نقل إثرها إلى المستشفى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية من المحور الغربي للمدينة تجاه المخيم، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة، وسط فرض حصار مشدد عليه طال ضاحيتي ذنابة واكتابا المحاذيتين لمداخل المخيم، إضافة لإطلاق كثيف للأعيرة النارية تجاه المواطنين ومنازلهم.

كذلك استهدفت قوات الاحتلال بالرصاص مجموعة من الصحفيين أثناء تواجدهم في ضاحية اكتابا، لتغطية اقتحام المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس طولكرم جنود الاحتلال الصحفيين

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