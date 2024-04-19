الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو الأكثر استفادة.. 10 نقاط تلخِّص الرد الإسرائيلى فى أصفهان

نتنياهو
نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد تعرّضت لهجوم بمسيّرات صغيرة دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية، فيما قال مسئولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلي وصحيفة جيروزاليم بوست إن تل أبيب هاجمت مَن هاجمها.

الرد الإسرائيلي كان متوقعًا من جانب إيران بل ومن جانب الجميع، إذ إن جميع التصريحات الإسرائيلية والأمريكية أكدت أن الرد قادم لا محالة.

وكان الرد الإسرائيلي مشابهًا للضربات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل من حيث إنه شمل الأراضي الإيرانية داخل أهم المدن هناك أصفهان وطهران، بالإضافة إلى ضرب بعض الأهداف الإيرانية في سوريا.

كما كانت الضربة الإيرانية موجهة ضد أو بجانب إحدى القواعد الجوية الإيرانية مثلما فعلت إيران عندما استهدفت مواقع بالقرب من قاعدة نفاتيم العسكرية الإسرائيلية في النقب.

ومن المؤكد أن هناك ضوءًا أخضر أمريكيًا لهذه العملية الإسرائيلية ولن تتم إدانتها أمريكيًا أو أوروبيًا.

ومن المتوقع أن يكون الرد الإيراني من جانب وكلائها على أن يكون الرد عاجلًا ومؤثرًا قدر المستطاع.

وتحرص إيران منذ بداية الأزمة على عدم التصعيد غير المحسوب، وسوف تستمر في انتهاج هذه السياسة وتجنب توسيع دائرة الصراع لأنه ليس في مصلحتها.

ويعد نتنياهو أكثر الأطراف التي تجني ثمار هذا التوتر حيث بدأ يستعيد وضعيته الداخلية نسبيًا، كما أن التوتر مع إيران يمنحه الفرصة من أجل الإعداد لعملية رفح التي هي أيضًا مسألة وقت بالنسبة له.

ومن المرجح أن يحرص المرشد العام في إيران اليوم الجمعة على استمرار تعبئة الشارع الإيراني، والتأكيد على أن إيران لن تقف موقف المتفرج وسوف تقوم بالرد في الوقت الذي تراه مناسبًا.

وسوف تستمر المنطقة تمر بهذه المرحلة من التوتر لفترة مقبلة قد تستمر عدة أشهر بكل تداعياتها.

الرد الأسرائيلي الضربة الايرانية الطرف الإيراني

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