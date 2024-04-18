الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة مسن وحفيدته ومصرع أخرى صدمتهم سيارة مسرعة بالشرقية

جثة
جثة

لقيت طفلة في الثالثة من عمرها مصرعها متأثرة بجراحها، فيما أصيبت شقيقتها البالغة من العمر عامين وجدهما بكسر في قاع الجمجمة، صدمتهم سيارة ملاكى مسرعة أثناء عبورهم الطريق بقرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من الأجهزة الأمنية لمركز الإبراهيمية يفيد استقبال مستشفي كفور نجم لكل من بهاء الدين محمد العوضي ٦٠ عاما وحفيدتاه ريم أحمد العوضي البالغة من العمر عامين وشقيقتها شهد والتي لقيت مصرعها عقب وصولها للمستشفى. 

وأكد شهود عيان من الأهالي والذين سارعوا بنقلهم للمستشفى أن سيارة مسرعة صدمتهم وفرت هاربة أثناء عبورهم الطريق.

تم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة الى مشرحة المستشفى وتحويل المصابين الى مستشفى الأحرار بالزقازيق لتلقي العلاج اللازم لإصابتهم بكسر في قاع الجمجمة.

كما يجري البحث عن السيارة الهاربة والمتسببة في الحادث.

اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية كفور نجم الابراهيمية الزقازيق مستشفى الأحرار

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